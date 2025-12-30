解密：2002年會談時小泉曾勸金正日棄核

中評社香港12月30日電／共同社報導，英國政府30日公開的檔案顯示，在2002年9月的日朝首腦會談中，時任日本首相小泉純一郎對疑似進行核開發的朝鮮的總書記金正日表示，日本過去“在與美英的魯莽的戰爭中失敗”，警告稱朝鮮“也無法戰勝美英”，敦促其與國際社會合作。小泉此舉似乎是以日本戰敗為例，試圖勸說朝鮮走向無核化。公開的檔案包含了小泉就日朝會談向英方說明的內容。



朝鮮問題專家、慶應大學教授礒崎敦仁指出：“由小泉本人說明的日朝首腦間的交流情況被披露出來實屬罕見。”他認為“該檔案很重要，不僅是備受關注的綁架問題，而且還揭示了日本在核問題上也試圖發揮主導作用”。



檔案彙總了小泉與時任英國首相布雷爾2003年7月19日在神奈川縣箱根町會談的內容。檔案顯示，小泉說明稱自己向金正日提及戰後日本與美英的關係，並指出朝鮮也可與美英合作。小泉還強調，朝鮮唯一的選項是成為國際社會負責任的一員。



不過，小泉在與布雷爾的會談中指出，朝鮮棄核的可能性較低。小泉表示，綁架問題使應對朝鮮變得更加複雜。



對於實現了日朝會談，小泉認為2001年美國在阿富汗發動“反恐戰爭”以及2002年1月美國總統布什譴責朝鮮是“邪惡軸心”產生了影響。小泉告訴布雷爾，朝鮮擔憂體制被顛覆。小泉可能認為美國加強施壓是促成會談的背景因素。