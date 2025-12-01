台商答中評：把家的味道傳承下去

獲得“薪火傳承獎”的覃珮葳接受了中評社的采訪（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京12月31日電（實習記者 劉一瑋）12月26日下午，北京台資企業協會成立三十五周年慶祝活動暨在京台胞新春聯誼會在京舉行。會上發布了北京台資企業協會成立35周年獲獎名單，為協會發展及京台交流做出突出貢獻的團體與個人獲得了“特別貢獻獎”“最具創新能力獎”“薪火傳承獎”“社會公益獎”等多項榮譽。獲得“薪火傳承獎”的覃珮葳也接受了中評社的採訪，在她看來，“薪火相傳”不僅是一種家庭內部的代際接力，也是一種台胞在大陸發展過程中不斷扎根、融入與成長的過程。



對這位獲“薪火傳承獎”的在京台胞來說，創業並不是一次突如其來的決定，而是一條從家庭、從情感慢慢延伸出來的路。她的母親在廚房相關領域深耕近20年，長期積累的專業經驗，為兩代人後來攜手創業打下了堅實基礎。作為在北京發展的台胞，她從小在這樣的家庭環境中耳濡目染，對廚房、飲食以及其中承載的情感有著天然的親近感。她介紹，母親在相關領域已深耕多年，而自己從小就喜歡做飯，希望通過美食傳遞“家的溫暖”。“我原來學的是服裝設計，後來做過編輯，其實是一個比較坐不住的人。正好遇到合適的契機又做著自己真正喜歡的事情，就選擇走上了創業這條路。”



提及在北京創業的整體環境，覃珮葳直言感受相當不錯，“大陸人口基數大，市場容量也很豐富，對我們來說，發展的可能性是很大的。”在她看來，北京聚集了大量消費能力明確、需求清晰的群體，尤其是在廚房用品和生活方式相關領域，市場熱度和接受度都很高。她欣喜地表示，“兩岸多一些貿易、多一些交易，本身就是最真實，也最有力量的交流方式。”她希望兩岸之間能有更多實際交流，讓台灣優質的產品與服務被更多大陸消費者認識，也讓大陸好的產品與經驗有機會回到台灣。



談及“薪火相傳”，她的理解格外樸素而具體。她認為，這並不是簡單地重復父母走過的路，而是在前輩打下的堅實基礎上，找到屬於自己的發展空間。“確實要有父母、前輩的積澱，才能談得上傳承。我覺得自己很幸運，也非常感恩有這樣的基礎和機會。”作為在京發展的台資企業代表，她也特別提到北京台資企業協會帶來的支持與陪伴“有這樣一個後盾在，會讓人心裡更踏實，更敢去專注做好自己擅長的事情。”無論是政策解讀，還是在經營過程中遇到的實際問題，協會都提供了一個可以溝通、可以求助的平台。



這份榮譽不僅是對她和母親兩代人攜手創業的肯定，更是對兩岸同胞在飲食文化與情感聯結上薪火相傳的期許。正是在這樣的傳承與支持之中，她得以把母親的經驗、自己的理解，以及對未來的期待，一點點融入正在發展的事業之中。

