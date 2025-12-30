華府觀察：解放軍圍台軍演訊息　美方收到了

“正義使命-2025”演習發出“內控外驅”的訊息 東部戰區海報 中評社華盛頓12月30日電（記者 余東暉）解放軍“正義使命－2025”圍台軍演發出的“內控外驅”訊息，美方顯然是收到了。儘管特朗普表示“不擔心”，但已看到此次軍演的他一定知道，雖然中方沒有點美國之名，但這場在美國史上最大對台軍售之後舉行的演習，顯示了中國軍隊對內遏制“台獨”，對外懾阻干預的堅定決心和堅強能力。



此次軍演29日開始後被美國主流媒體大肆報導，成為當天涉華新聞的最大熱點。幾乎所有美國媒體在報導此次軍演時，都將之放在近兩周前特朗普政府宣布將對台出售111億美元武器，包括海馬斯等先進進攻型武器的背景下來觀察。



美國有限電視網（CNN）報導的標題是：“中國在抨擊美國重大軍售協議後，宣布將在台灣周邊舉行聯合軍事演習”。《華盛頓郵報》的標題是：美國批准對台軍售方案後，中國在台灣附近海域展開軍事演習。北京軍方表示，在美國批准創紀錄的110億美元對台軍售後，模擬封鎖台灣意在發出“警告”。



美國“戰區”（TWZ）網站指出：中國大陸在台灣周邊地區發起突擊“警告”演習，模擬全面封鎖。最新舉措的關鍵在於阻止外部勢力干涉。一方面，大規模軍事演習，特別是實彈演習，是解放軍日常戰備訓練的關鍵要素。另一方面，北京經常會根據台北或華盛頓被認為的挑釁行為，選擇時機推動這些行動。美國政府批准創紀錄的對台軍售後不久，舉行這些突擊演習，很可能並非巧合。就北京而言，此時舉行這種高規格軍演的時機非常合適。此次發出的信號以及演練的場景不僅著眼於應對台灣問題，還著眼於阻止外部干預。