王毅談2025年中國外交五大貢獻

中評社北京12月30日電／12月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在2025年國際形勢與中國外交研討會上表示，2025年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。面對歷史演進新關口，我們在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉構建人類命運共同體旗幟，以元首外交為戰略引領，用最大誠意團結世界進步力量，盡最大努力匯聚和平發展能量，保和平、促合作、應變局、擔道義，為中華民族謀復興，為動蕩世界謀大同，不斷開創中國特色大國外交新境界。王毅總結了一年來中國外交的五大貢獻：



第一，面對世界和平亂局，中國是穩定錨。我們始終以維護世界和平為己任，身體力行推動構建新型大國關係，勸和促談致力熱點問題降溫，堅持以同球共濟超越地緣博弈，為維護世界和平展現大國擔當。



第二，面對周邊環境新局，中國是主心骨。黨中央召開首次周邊工作會議，我們同周邊國家交往邁入加快構建命運共同體的新時期。與中國為鄰是好事、幸事，中國的周邊堪稱睦鄰友好的示範區。



第三，面對國際秩序變局，中國是定盤星。我們的選擇是面向未來，攜手各方共建人類命運共同體，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



第四，面對全球發展困局，中國是主引擎。我們以強大韌性和充沛活力為世界提供支撐，以更高水平對外開放與世界分享機遇，成為全球發展爬坡脫困的主要推進器。



第五，面對國際道義危局，中國是壓艙石。中國外交弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，致力在國際上守正道、揚公道、行大道，堅定守護國際道義的底線。