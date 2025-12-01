劉相平：軍演突進12海里　撕毀台心理線

南京大學台灣研究所所長劉相平（資料照） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織“正義使命－2025”圍台演習。對此，南京大學台灣研究所所長劉相平向中評社記者表示，此次演習對外界而言雖顯突然但有跡可循，一方面島內“台獨”動作不斷，另一方面日本染指台海問題野心不死。台當局此前曾叫囂若大陸軍演推進至台所謂“12海里”範圍，將採取激烈對抗措施，而此次劃設的五個演訓區範圍距台灣最近處突進12海里，可謂突破台當局“心理線”，既是對其反應的試探，更為後續推進國家統一大業創造有利條件。



如何看待此次演習時間點的選擇？釋放了怎樣的信號？



劉相平分析，此次軍事演習，看似突然實則有跡可循。近期賴清德搞“台獨”分裂動作不斷，其頑固立場與持續挑釁，嚴重破壞台海和平穩定。與此同時，外部勢力染指台海的企圖愈發明顯。美國一方面聲稱不支持“台獨”，想為特朗普訪華營造一個良好的氛圍；另一方面卻不斷向“台獨”勢力發出錯誤信號、出售武器，助長了“台獨”分裂勢力的僥幸心理。日本的動作更為惡劣，高市早苗在11月初拋出“台灣有事”可能構成日本行使集體自衛權的“存亡危機事態”錯誤言論，並且拒不收回、拒不道歉；此外，日本宣布將在距台灣僅110公里的與那國島部署導彈，企圖阻撓中國統一大業，充分暴露其染指台海的野心和殖民主義殘餘心態。面對“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力的勾連挑釁，解放軍開展軍事演習、展示自身實力，正當必要。



從2022年以來的“聯合利劍”“海峽雷霆”，再到此次的“正義使命”，您如何看待解放軍圍島演習代號的變化？您如何解讀今次代號“正義使命”的意涵？



劉相平認為，此次演習命名為“正義使命”，具有更強的政治意味，是對部分勢力質疑中方解決台灣問題正當性的有力回應。部分“台獨”分裂勢力及日本右翼學者妄議澎湖海戰正當性，此次演習命名鮮明昭示解決台灣問題、實現祖國完全統一，時、勢、義都在我們一邊，具有不容置疑的正當性、合法性與正義性。世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。若“台獨”分裂勢力與外部反華干涉勢力繼續勾連挑釁，中方被迫採取斷然措施，完全是維護國家主權和領土完整的正義之舉，符合中華民族的整體利益，也契合世界主流價值，本質上是中國內戰的延續，是中國內政。

