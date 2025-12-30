王海良語中評：軍演有備而來　更近實戰

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社北京12月31日電（記者 海涵）解放軍東部戰區29日宣布即日起展開代號“正義使命–2025”的環台軍演。上海東亞研究所所長王海良30日就此接受中評社記者採訪時指出，這次環台軍演是有備而來的重大舉措，目標更突出、更具體系性，也更近實戰。此次軍演敲打美日，給民進黨當局帶來沉重打擊。



此次軍演是有備而來的重大舉措



解放軍於2025年尾舉行規模頗大的“正義使命–2025”的環台軍演，王海良指出，這一時機值得注意。這絕不是搶時間、趕進度的一般性操作，而是有備而來的重大舉措，是鄭重宣示，也是嚴重警告，關鍵就在“正義”二字。



王海良就此次軍演代號中的“正義”一詞予以解讀。他分析，這與反法西斯戰爭和抗日戰爭的歷史緊密相連，也由當前反分裂、反干涉鬥爭的性質決定。



王海良說，2025年最突出的歷史性在於中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭80周年，反侵略鬥爭是正義的鬥爭，因而解放軍在2025年尾舉行的這場軍演天然具有維護主權和領土完整、反侵略反干涉的正義性。



王海良續指，反“台獨”本身就是維護主權和領土完整，其正義性就更充分、更鮮明、更牢固了。考慮到美方最近批准有史以來單筆最大金額對台軍售，還有日本領導人公開發表“台灣有事是關係日本危亡事態”危險謬論，解放軍不能不以強有力軍事行動表明堅定立場、表示堅決態度和亮出強硬姿態。在這個正義語義的大背景下看問題，美國總統特朗普對這次軍演視若常事，不予評論；日本首先高市早苗一言不發，就不讓人感到意外了。



關於此次軍演代號中“使命”二字的內涵，王海良則認為，這是指解放軍肩負的責任，可以指一貫的責任，也可以指具體的責任或任務。他指出，這裡是指具體的責任，即在台海開展反分裂、反干涉軍事鬥爭行動，展示意志、能力和手段，達到震懾”台獨“分裂勢力與外部干涉勢力的目的。

