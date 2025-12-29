陳沛良答中評：立會新任期將深化橋樑作用

第八屆立法會候任議員陳沛良（受訪者供圖） 中評社香港12月31日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會即將上任，全體議員將於2026年1月1日元旦日正式宣誓。成功連任的立法會議員陳沛良在新一屆任期開始前接受中評社記者專訪表示，未來會深化自身橋樑作用，加強政府各政策局及監管機構與自己所代表的保險業界之間的聯繫，積極反映業界訴求；同時推動政府為培育保險人才、引進專才制訂長遠規劃，加強業界人才培養。



香港特別行政區選舉事務處12月8日公布2025年立法會換屆選舉結果，第七屆立法會議員陳沛良成功連任，當選為第八屆香港特別行政區立法會議員（保險界功能界別）。



陳沛良是土生土長的香港人，現任中國太平旗下子公司太平香港總經理、西安市政協委員。他在中國太平工作40餘年，是香港特別行政區第七屆立法會議員、曾任香港保險業聯會主席、連任三屆特區選舉委員會委員。陳沛良從事保險行業四十餘載，具備豐富的專業經驗與深厚的公共服務理念，長期參與並推動香港保險業改革與發展。過去四年，陳沛良作為選舉委員會界別議員，也積極跟進各類保險議題，反映業界訴求，多項建議獲政府接納。



陳沛良說，這次換屆回歸保險界別參選，是希望更好、更聚焦地服務保險業界。在競選中他以“深耕、開拓、連結”為參選口號，提出把握時代機遇，提升增長動能；加強人才培育，助力業界發展；強化橋梁作用，暢通溝通渠道三大政綱，致力於香港保險市場更好發展。“新一屆立法會，我由選舉委員會界別轉去功能界別，回歸保險本業，相關的工作內容亦會出現變化，為更好地服務業界，積極協助保險業界主動對接國家‘十五五’規劃，尤其是聚焦金融‘五篇大文章’，積極發展綠色保險、養老保險、普惠保險等，未來我會深化自身橋樑作用，加強政府各政策局及監管機構與保險業界之間的聯繫，積極反映業界訴求；同時推動政府為培育保險人才、引進專才制訂長遠規劃，加強業界人才培養。”



陳沛良表示，鑒於保險與經濟發展、市民生活息息相關，為應對人口老化，把握跨境養老機遇，新會期展開之後，他會推動政府與業界積極開發更多普惠養老保險產品，亦會持續跟進提高私營醫療收費透明度立法工作，促進醫療保險可持續發展。此外，還將促請當局適度監管，減輕業界合規經營成本壓力。