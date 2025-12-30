中評深度：王英津談美對台軍售與大陸軍演

中國人民解放軍東部戰區12月29日宣布宣布即日起展開代號“正義使命–2025”的環台軍演。（圖片來源：東部戰區微信公眾號） 中評社北京12月31日電（記者 海涵）中國人民解放軍東部戰區12月29日宣布宣布即日起展開代號“正義使命–2025”的環台軍演。中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津日前接受中評社記者專訪指出，此次軍演既是對“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力的嚴正警告，更是中國政府捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，其核心誘因是美台勾連、美對台超110億美元軍售——這筆軍售創下了歷史新高。



2025年12月17日，美國政府宣布了新一輪金額超110億美元的對台軍售案，涉及自走火炮、遠程打擊系統、無人機導彈等八項軍備。這是特朗普重返白宮後的第二次對台軍售，創下了1979年美出台所謂“與台灣關係法”以來單筆對台軍售的最高金額。



王英津受訪時詳細分析了美國此次對台軍售的惡劣性及對台海局勢造成的負面影響。他認為，美方此次對台軍售呈現規模大、覆蓋面廣、武器性能升級的特點，一方面表明美國對兩國關係企穩向好的機會毫不珍視，另一方面體現美國慣常言而無信的政治本性。



他指出，美方這一行徑性質極其惡劣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是《八·一七公報》的規定，粗暴干涉中國內政，向“台獨”分裂勢力發出極具誤導性的危險信號，嚴重破壞台海和平穩定。中方對此表示強烈不滿、堅決反對，也必將堅定維護國家主權、安全與發展利益。



以下是專訪全文：

