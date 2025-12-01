劉國深答中評：軍演是針對賴的強有力回應

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（中評社資料圖） 中評社香港12月31日電（記者 盧哲）中國人民解放軍東部戰區於29日開始位台島周邊開展“正義使命-2025”演習。廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深就此接受中評社專訪時表示，這次演習對賴清德當局傳遞了中央政府將制度化地推進和落實對台灣地區的實際管制，是針對近期賴清德當局瘋狂挑釁和外部勢力公開介入的強有力回應。



12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織“正義使命-2025”演習。劉國深指出，這次演習對賴清德當局傳遞了中央政府將制度化地推進和落實對台灣地區的實際管制，這是對賴清德當局一再挑釁和外部勢力介入的直接回應。劉國深強調，“這次演習明顯是針對近期賴清德當局瘋狂挑釁和外部勢力公開介入的強有力回應，相信台灣民眾和國際社會都不難理解。”



軍事演習的代號承載著政治含義、戰略指向、軍事目的等特定符號。從去年的“聯合利劍”到今年的“海峽雷霆”及此次的“正義使命”，如何理解代號的變化？劉國深表示，中國人民解放軍是維護國土統一、維護台海地區和平穩定秩序的決定性力量。根據台海局勢的變化和國家能力的發展，解放軍在不同時期組織不同代號的軍事演習，側重不同，反映了軍隊正在磨練以不同烈度和方式處置來自台灣地區和外部不同挑戰的能力。



劉國深解析，從名稱上理解，三種代號的演習有明顯的層次感，“聯合利劍”演習比較像是針對特定對象的斬首行動；“海峽雷霆”則更像是對付突發事變的局部性應急作戰；而“正義使命”顯然已經發展到對台灣地區有計劃、系統性的全面性武力管控。

