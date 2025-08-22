台灣青年京津冀冰雪季活動在京開幕

中共中央台辦、國務院台辦副主任趙世通發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）12月30日，以“雙奧之城 青春之約”為主題的2025台灣青年京津冀冰雪季活動在北京八達嶺長城開幕，兩岸青年代表約500人參加。中共中央台辦、國務院台辦副主任趙世通，北京市委常委馬駿，兩岸和平發展基金會執行長、中國國民黨青年事務委員會召集人連勝武，馬英九基金會執行長王光慈等出席開幕式並致辭。



趙世通表示，習近平總書記十分關心兩岸青年交流交往，鼓勵兩岸青年勇擔重任、團結友愛、攜手打拼，共創中華民族綿長福祉，為實現民族復興貢獻青春力量。中央台辦認真貫徹落實習近平總書記的指示要求，不斷促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉，完善台胞享受同等待遇的制度和政策，我們熱忱歡迎台灣青年朋友常來大陸走走看看，希望兩岸青年以活力與激情接過兩岸關係發展的接力棒，把握歷史大勢，勇擔時代重任，攜手並肩、同心同行，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，堅守中華民族共同家園，共創中華民族美好未來。



馬駿表示，習近平總書記高度重視兩岸青年成長成才，殷切勉勵兩岸青年同心同行，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷貢獻青春力量。北京堅持率先同台胞台青分享首都發展機遇，落實各項惠台政策措施，連續舉辦兩岸青年峰會、海峽兩岸中華文化峰會、京台科技論壇等大型活動搭建交流平台，一大批台灣青年來京創業圓夢，來自寶島台灣的新北京人越來越多。北京將進一步發揮首都資源優勢，不斷深化京台各領域交流合作，以本次冰雪季為新契機，誠邀更多台胞台青來京交流發展。



連勝武表示，此次冰雪主題交流象徵著即使環境再冷，只要交流持續，情誼就能融冰。兩岸中國人只要齊心協力，沒有什麼困難不能克服，沒有什麼成就不能達成。

