快評：圍島軍演測出“台獨”的幾大困境

中評社快評／解放軍東部戰區29日、30日連續兩天展開的代號“正義使命–2025”環台軍演昨天結束。30日發射的火箭彈落彈位置是距離台灣本島史上最近的一次。圍島軍演測出“台獨”的幾大困境。



其一，兩岸軍力代差，相距遙遠。解放軍的191型遠程火箭炮系統是今次實彈演習的主力武器，該系統射程覆蓋、模塊化裝填與精確打擊能力，早已在歷次聯合演訓中反復驗證，此次在台島南北兩端海域的實彈射擊，火箭彈密集命中同一落點，再次直觀詮釋其“導彈級精度”。與此相對照，台灣陸軍八軍團所屬的古董級CM11戰車，29日上午移防行經高雄湖內區時，半路狂冒白煙，戰車變火燒車，讓居民看傻眼。僅此一例，足見兩岸軍力代差之大。



其二，美日靠不住，關鍵時刻無人幫。早前發表涉台錯誤言論的日本首相高市早苗，沉默了；日本政府不吭一聲。美國這次反應出奇冷淡，總統特朗普以一句“他們在那個地區進行海上演習已有20年了”作回應。台灣海軍新江艦前艦長呂禮詩認為，從日本、美國毫無對應措施的情況來看，解放軍這次行動直接反駁了賴清德“無實力”說，也讓台人對美日援助的幻想破滅。



其三，軍演“無預警”，隨時“反切香腸”。從2024年“聯合利劍”到2025年4月份的“海峽雷霆”，再到2025年12月的“正義使命”，解放軍在台海的演習步步進逼，收放靈活。“台獨”和外部干涉勢力相互勾連，以“切香腸”的方式進行的挑釁，遭大陸“反切香腸”反擊。今次演習再次印證，解放軍隨時能戰，戰之能勝，“台獨”分裂勢力毫無招架之力。