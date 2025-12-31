阿聯酋宣布從也門撤出反恐人員

這張視頻截圖顯示，12月30日，在也門哈德拉毛省穆卡拉港，空襲引起大火。 也門安全官員說，沙特阿拉伯戰機30日凌晨對也門東南部哈德拉毛省穆卡拉港發動了空襲。（圖源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，阿拉伯聯合酋長國國防部和外交部30日分別發表聲明，宣布阿方從也門撤出其反恐人員，否認對其涉也門問題的指控，並重申支持沙特阿拉伯的安全與穩定。



阿聯酋國防部當天發表聲明說，自2015年起，阿方作為沙特主導的阿拉伯聯軍成員之一，參與在也門的行動。完成既定任務後，阿方已於2019年撤離其武裝部隊，僅保留反恐人員。鑒於近期事態發展，阿聯酋決定結束其反恐人員在也門境內任務。



同日，阿聯酋外交部發表聲明，否認有關其在也門問題上扮演不當角色的指控，稱沙特方面相關聲明存在涉及阿聯酋的“不準確”表述。聲明稱，阿方不曾向也門任何方面施壓，也未指使其採取危及沙特安全或針對沙特邊境的軍事行動，重申阿方支持沙特安全與穩定，將繼續與沙特保持全面協調。



聲明表示，阿聯酋在也門哈德拉毛省和邁赫拉省問題上的立場始終是防止局勢升級。



也門局勢30日持續升級。也門總統領導委員會主席阿里米當天要求所有阿聯酋軍隊及其人員、南方過渡委員會部隊在24小時內撤離也門。沙特外交部隨後也發表聲明說，阿聯酋應在24小時內撤出其在也門的軍事力量，並停止向也門境內任何一方提供任何形式的軍事或財政支持。



自2015年沙特主導多國聯軍介入也門衝突以來，沙特和阿聯酋名義上同屬聯軍成員，目標是支持國際社會承認的也門政府打擊胡塞武裝。但長期以來，兩國在也門的利益並不一致，支持也門內部不同的勢力。

