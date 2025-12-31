澤連斯基：正與美歐討論向烏派駐美軍事宜

中評社北京12月31日電／據新華社報導，據烏克蘭國際文傳電訊社30日報導，烏克蘭總統澤連斯基當天說，烏方正在與美國總統特朗普及歐洲“志願聯盟”國家代表討論在安全保障框架下向烏克蘭派駐美國軍隊的可能性，最終決定將由美國作出。



澤連斯基當天還在社交媒體發文說，烏克蘭談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫已向他匯報了與“志願聯盟”國家達成的會晤共識。烏方與“志願聯盟”國家一致同意於2026年1月3日在烏克蘭舉行國家安全事務助理會晤，1月6日在法國舉行領導人級別會晤，美方將派代表參會。