中評編譯：中日“有事”或成韓國之“有事”

中評社首爾1月1日電（記者 崔銀珍編譯）《韓國日報》日前刊載專欄文章中，韓國外國語大學融合日本地區學部教授李昌玟指出，中日“有事”極有可能演變為韓國的“有事”，台海與巴士海峽的緊張局勢不僅攸關地區安全，也將對韓國的經濟生命線與國家安全產生直接影響。他同時強調，在12月4日公布的美國國家安全戰略（NSS）背景下，美國正要求盟友承擔更多責任，韓國由此面臨外交選擇空間收窄的現實考驗，亟須重新確立具備明確原則與優先順序的外交戰略。以下為文章全文編譯：



12月7日，日本防衛省發布消息稱，前一日於沖繩本島東南方向公海上空，中國軍機對航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射。該雷達照射由自中國航母“遼寧艦”起飛的J-15戰鬥機間歇性進行，實質上帶有武力示警性質。此一事件難以視為偶發性摩擦。早在一個月前，即11月7日日本首相高市早苗發表“台灣有事”相關言論之後，中方隨即採取赴日旅行自制、留學風險警示、推遲日本電影上映、加強日本水產品通關檢查等舉措，已預告中日關係緊張態勢的持續升高。



圍繞該局勢，韓國社會中部分輿論將其視作“他國事務”，持旁觀態度，亦有人將中國對日施壓升級解讀為對韓國有利的戰略環境。然而，此類看法未免過於簡化。高市首相的有關表述，與其說是經過精密政治算計的發言，不如說是置於以台海與巴士海峽為核心的東北亞海上交通線脆弱性背景下所作的說明。在此層面上，日本所面臨的威脅，與韓國所承受的經濟安全風險在本質上並無二致。



台海是韓國與日本主要物流與能源運輸高度集中的東亞核心海上交通要道。兩國貿易總量的四分之一至三分之一需經由該海域完成；一旦發生封鎖或武力衝突，半導體、汽車、造船、煉油、化工等構成韓國產業基礎的核心領域，勢將於短期內遭受衝擊。若台海受阻，被迫繞行的巴士海峽亦具有同等戰略屬性。該海域既為中東能源與原材料進入東北亞的關鍵門戶，亦是中國海軍通向西太平洋的重要通道。美國、日本與菲律賓在該地區對中國實施牽制，正源於此。倘若任一節點發生軍事衝突，東北亞整體海上運輸網絡將陷入瓶頸狀態，韓國與日本經濟恐難以避免嚴重受損。



在此背景下，4日公布的美國《國家安全戰略》（NSS）蘊含足以撼動東北亞戰略環境的變化。其核心立場清晰：美國已不再具備同時介入全球所有危機的餘力，盟友須自行承擔更多成本與責任。美國在維持對華戰略競爭的同時，意在減少直接介入，並將盟友視為前沿威懾的關鍵支柱。由此意味著，日本在東北亞的戰略角色或將進一步擴大，而韓國所面臨的分擔壓力亦可能隨之增強。同時，這也顯示出美國遏制中國影響力擴張的長期趨勢仍將延續。



問題在於，此類變化正迅速壓縮韓國的外交選擇空間。中日矛盾已逼近高風險水位，美國亦明確要求盟友強化自身角色。台海與巴士海峽的緊張態勢持續推高東北亞整體不穩定性，也清楚揭示：僅憑既有的模糊平衡或觀望態度，已難以有效管控危機。當前正是重新確立具備清晰原則與優先順序的外交戰略之時。中日矛盾的加速升級，正在釋放對韓國經濟生命線與國家安全形成結構性擠壓之信號。於愈發複雜的東亞秩序之中，韓國能夠承擔何種角色與責任，亟須展開嚴肅而深入的思考。