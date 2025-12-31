12月31日國台辦例行發布會全文

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）國台辦12月31日舉行例行新聞發布會，發言人張晗就解放軍“正義使命—2025”演習、賴清德遭到彈劾、民進黨當局阻限兩岸交流等近期兩岸熱點回答記者提問。以下是問答全文：



張晗：各位記者朋友，大家上午好，歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。下面請大家提問。



人民日報記者：日前，國家發展改革委、商務部聯合發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025版）》，將於2026年2月1日起施行。請問該《目錄》是否適用台商台資？將帶來哪些利好？



張晗：新版《鼓勵外商投資產業目錄》聚焦科技創新和發展新質生產力，彰顯了我們擴大高水平對外開放的堅定決心。《目錄》引導更多外資投向先進製造業、現代服務業以及中西部地區、東北地區和海南省，將為台商台企在大陸投資興業、轉型升級提供有力指引。我們將助力台商台企把握“十五五”規劃制定實施的時代機遇，鼓勵支持兩岸企業深化產業鏈供應鏈合作，在新一輪改革開放大潮中實現更好發展。



中央廣播電視總台“日月譚天”新媒體記者：中國人民解放軍東部戰區於12月29日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“正義使命—2025”演習，在島內備受關注、引發強烈震撼。對此有何評論？



張晗：解放軍有關軍事行動是對“台獨”分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。賴清德當局搞“台獨”分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀“獨”挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何“台獨”分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。