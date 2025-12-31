港股IPO收官　集資2858億登頂全球

港交所昨迎來罕見的“六鑼齊鳴”盛況，6家公司同時在主板掛牌上市。港交所社交平台圖片 中評社香港12月31日電／“六鑼齊鳴”！2025年港股IPO圓滿收官。昨日港交所幾乎出動了所有銅鑼，唯獨最大之銅鑼仍存於倉庫，最終以“六鑼齊鳴”盛況迎接今年IPO收官；6隻新股全部紅盤高收，畫上完美句號。今年本港新股市場迎來119宗新股上市，按年大升67.6%；集資額高達2,858億元，按年升逾2.2倍，為2021年以後最高，更是全球排名第一位。展望2026年，市場料全年或有160宗至200宗新股上市，集資額3,000億至3,500億元，穩守全球排名三甲。



香港文匯報報導，港交所昨迎來6隻新股掛牌上市，包括內地高端國貨護膚品牌林清軒、內地預製鋼結構建築服務提供商美聯股份、內地數據基礎設施及分析公司迅策、由人工智能（AI）驅動的藥物發現及開發公司英矽智能、內地機器人企業臥安機器人，以及內地數字孿生科技企業五一視界，上述新股全部紅盤高收，為今年香港新股市場帶來一個美好的結局。



英矽智能一手賺2965元



昨日掛牌新股以英矽智能表現最好，該股開報35元，較招股價24.05元升10.95元或45.53%，最高曾見35.7元，最終收報29.98元，升5.93元或24.66%，投資者一手（500股）不計手續費賬面獲利2,965元。五一視界開報35元，較招股價30.5元升4.5元或14.75%，其後最高曾見39.8元，收報39.62元，升9.12元或29.9%，投資者一手（200股）賬面獲利1,824元。



林清軒開報85元，較招股價77.77元升7.23元或9.3%，最高曾見91.65元，收報85元，升7.23元或9.3%，投資者一手（50股）賬面獲利361.5元。美聯股份開報8.21元，較招股價7.1元升1.11元或15.63%，最高曾見12元，收報7.64元，升0.54元或7.61%，投資者一手（300股）賬面獲利162元。



迅策開報48.02元，較招股價48元升0.02元或0.04%，其後曾高見48.84元，收報48.5元升0.5元或1.04%，投資者一手（100股）賬面獲利50元。臥安機器人開報73.8元，無起跌，其後最高曾見75元，收報73.85元，升0.05元或0.07%，投資者一手（100股）賬面獲利5元。



明年有望穩守全球首三位



總結今年本港新股市場，全年共有119宗新股上市，按年升67.6%；集資額高達2,858億元，按年大升逾2.2倍，是2021年以後最高，集資額全球排名第一位。展望後市，多間會計師行都預期2026年新股市場將延續暢旺。



其中，德勤預期，隨著美聯儲持續推動寬鬆貨幣政策，加上內地支持更多內企前來香港上市，該行預期明年本港將有160宗新股上市，其中有7隻新股分別至少集資100億元；集資額至少達3,000億元，有望再度排名全球首三位。畢馬威更樂觀，該行預測明年香港將有180至200隻新股，集資約3,500億元。



3科企接力 爭做2026年首批新股



香港文匯報報導，展望明年，港交所行政總裁陳翊庭日前在網誌指出，上市科正在處理的上市申請超過300家公司，可見IPO規模有望持續暢旺。昨日有3間公司首日招股，分別為“AI六小虎”之一智譜華章科技、手術機器人公司精鋒醫療及GPU晶片商天數智芯，都將於下周一（5日）截止招股、下周四（8日）掛牌，成為2026年首批上市新股。



通用大模型公司智譜華章科技計劃全球發行3,742萬股，香港公開發售佔約5%，其餘作國際發售，另有約15%超額配股權。發售價為每股116.2元，一手100股，入場費11,737.2元。按2024年的收入計，公司在中國獨立通用大模型開發商中位列第一，在所有通用大模型開發商中位列第二，市場份額為6.6%。

