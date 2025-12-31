台稱“抗戰英雄都在台灣”　國台辦回應

國台辦於12月31日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）台“退輔會”日前稱“抗戰英雄都在台灣”。國台辦發言人張晗12月31日在例行記者會上就此指出，台灣有關方面歪曲抗戰史實、阻撓兩岸學術研討和交流合作、打壓參與兩岸交流交往島內人士的行徑不得人心，必將失敗。



有記者提問說，對於有台灣退役將領赴大陸參加第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會，台“退輔會”稱，“抗戰英雄都在台灣”，此行是否違規將由權責單位去處理。對此有何評論？



張晗表示，12月23日，兩岸相關團體在北京共同舉辦第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會，並發布合編的《中華民族抗日戰爭大事記》。2017年以來，兩岸有關團體已聯合舉辦7屆抗戰研討會，兩岸專家學者、退役將領和師生代表從多個方面深入研討抗戰歷史，形成豐碩研究成果，得到兩岸各界廣泛認可。



張晗指出，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。



張晗說，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。我們將繼續支持兩岸各界人士特別是青年共同學習抗戰歷史、傳承抗戰精神。台灣有關方面歪曲抗戰史實、阻撓兩岸學術研討和交流合作、打壓參與兩岸交流交往島內人士的行徑不得人心，必將失敗。