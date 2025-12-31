國台辦：解放軍環台演習是必要、正義之舉

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 國台辦於12月31日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）中國人民解放軍東部戰區於12月29日位台島周邊開展“正義使命—2025”演習，在島內備受關注、引發強烈震撼。國台辦發言人張晗12月31日在例行記者會上指出，解放軍有關軍事行動是對“台獨”分裂勢力和外部勢力幹涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。



張晗說，賴清德當局搞“台獨”分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀“獨”挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何“台獨”分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。



張晗強調，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、幹涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。



張晗表示，兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是“台獨”分裂活動和外部勢力幹涉，是為了遏制“台獨”勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局“台獨”分裂路綫的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族複興的美好未來。