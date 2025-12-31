國台辦介紹兩岸交流活動：兩岸同胞雙向奔赴

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）國台辦發言人張晗12月31日在例行記者會上就近期兩岸交流活動進行介紹。她表示，歲末年初，兩岸同胞雙向奔赴，開展了許多豐富多彩的交流活動，共同展現對新年的期盼與和平美好生活的向往。



張晗說，2026年湄洲媽祖祖廟跨年祈福盛典系列活動在福建莆田舉辦，包括音樂盛典、祈福儀式、煙花秀等。“華夏金榜”第六屆海峽兩岸學生棒球聯賽總冠軍賽在廈門與金門同期開幕，600多名兩岸青年切磋技藝。



第二十二屆台灣學生“北國風情”冬令營在吉林長春舉辦，近百名台青與吉林大學師生共同體驗冰雪文化。“2025台灣青年京津冀冰雪季”活動開幕式在北京舉辦，活動將持續至明年2月。



“隴渝台胞同攜手·共促融合話新年”交流活動在甘肅蘭州舉辦，當地台胞台商代表共話發展機遇、共敘濃厚鄉情友情。首屆武漢台灣美食節在武漢舉行，台灣的數十位美食商家與武漢美食達人一起邀武漢市民品漢台風味，賞跨年煙火。



“迎新年兩岸合家歡”《中華白海豚》專場觀影活動在珠海舉辦，近百名兩岸家庭參加，深入瞭解生態保護成果，深化共護家園情懷。



張晗指出，過去一年，許多台灣同胞跨越山海，來大陸欣賞美景、品嘗美食、感受萬千氣象。錦綉華夏是兩岸同胞共同的家園。離天最近的雪域高原、離海最遠的天山南北歡迎台胞去探尋，冰天雪地的大小興安嶺、溫暖如春西雙版納等待台胞來打卡。



張晗說，新的一年，我們熱忱歡迎廣大台灣同胞赴喀納斯聽風，臨納木錯觀湖，立烏蘇裡江畔望雲，登帕米爾高原遠眺，來一場說走就走的大陸行。“大陸這麼大，歡迎來看看”。