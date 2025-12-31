國台辦：賴清德違背民意　必遭民眾強烈反對

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）台灣民意機構日前表決通過彈劾賴清德提案。國台辦發言人張晗在12月31日例行新聞發布會上就此指出，賴清德違背民意、大失人心，必然遭到台灣民眾強烈反對。



張晗指出，賴清德頑固堅持“台獨”分裂立場，為謀取政治私利，不顧島內民生福祉，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞“綠色恐怖”、製造“寒蟬效應”，不斷操弄、挑起政治惡鬥，違背民意，大失人心，必然遭到台灣民眾強烈反對。