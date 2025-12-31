【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
國台辦：賴清德違背民意 必遭民眾強烈反對
http://www.CRNTT.com
2025-12-31 12:39:06
國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝）
中評社北京12月31日電（記者 陳思遠）台灣民意機構日前表決通過彈劾賴清德提案。國台辦發言人張晗在12月31日例行新聞發布會上就此指出，賴清德違背民意、大失人心，必然遭到台灣民眾強烈反對。
張晗指出，賴清德頑固堅持“台獨”分裂立場，為謀取政治私利，不顧島內民生福祉，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞“綠色恐怖”、製造“寒蟬效應”，不斷操弄、挑起政治惡鬥，違背民意，大失人心，必然遭到台灣民眾強烈反對。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
12月31日國台辦例行發布會全文
(2025-12-31 12:32:06)
國台辦：解放軍環台演習是必要、正義之舉
(2025-12-31 12:13:04)
國台辦答中評：“倚外謀獨”必遭徹底粉碎
(2025-12-31 12:07:41)
潘賢掌：望台胞堅定信心把握十五五機遇
(2025-12-27 00:41:39)
國台辦12月24日例行發布會全文
(2025-12-24 14:18:21)
國台辦：民進黨煽炒“威脅”敘事是枉費心機
(2025-12-24 13:14:32)
國台辦：堅決反對美方“武裝台灣”
(2025-12-24 13:03:59)
國台辦：廈金海域是兩岸漁民傳統作業漁場
(2025-12-24 12:52:58)
國台辦：“台獨”是走不通的絕路
(2025-12-24 12:50:35)
國台辦：絕不為“台獨”分裂行徑留下空間
(2025-12-24 12:48:36)