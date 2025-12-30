中評觀察：河套香港園區的“開園三件事”

河套香港園區（港深創新及科技園）開園典禮。（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月1日電（記者 盧哲）河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區12月22日舉行開園典禮，正如香港特區行政長官李家超在典禮上致辭所說，“這是香港創科發展的一個里程碑時刻。”



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。近年來大力發展創科的香港，由此又多了一處能與深圳深度協作的創新腹地。香港特區政府的規劃目標，是將河套香港園區打造成“世界級產學研平台”“具國際競爭力的產業中試轉化基地”“全球創科資源匯聚點”和“制度與政策創新試驗田”。



李家超出席開園儀式時表示，已有超過60間來自海外、內地及香港的企業和機構簽約入駐，兩座已建成實驗大樓約八成樓面已租出。香港在深度參與粵港澳大灣區建設、打造世界級創新平台方面又邁出關鍵一步。



香港各界對河套香港園區充滿期待。正所謂“開門三件事”，河套香港園區最受關註的三件事，要數“制度”、“人才”及“配套”。



首先，制度設計。



河套香港園區開園的重大意義之一，在於園區將作為深港創科跨境合作的重要試驗區，實現香港和深圳兩個園區創新要素，包括人流、物流、資金流及數據流“四流”跨境便捷流動，進一步加強大灣區產學研一體化合作。