鄭劍語中評：軍演強調正義　政治意義鮮明

鄭劍（中評社資料圖） 中評社北京1月1日電（記者 海涵）中國人民解放軍東部戰區2025年12月29日起位台島周邊開展“正義使命－2025”演習。廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍昨天就此接受中評社專訪時指出，此次軍演以“正義使命”為代號，核心在於“正義”二字的強調，政治意義十分鮮明。



中國人民解放軍東部戰區於2025年12月29日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織演習。重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。



美111億美元對台軍售是此次軍演重要原因



鄭劍分析，解放軍於2025年末開展環台軍演，原因有三：其一，美方此前宣布111億美元對台軍售，這是一個標誌性事件。長期以來，美方武裝台灣的步伐從未停止，而此次軍售金額創下歷史新高，中方強烈不滿。



其二，日本首相高市早苗11月7日發表涉台錯誤言論後，始終拒不收回、拒不道歉，中方對此絕不可能無動於衷。



其三，針對“台獨”分裂勢力冥頑不化、謀“獨”挑釁的行徑，尤其是賴清德此前聲稱“解放軍沒有實力”，此次軍演正是要以實際行動回應，讓其看清真相。

