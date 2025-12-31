中央農村工作會議定調十五五開局年三農工作

2025年10月30日，在江蘇省南通市通州區十總鎮育民村高標準農田裡，村民駕駛農機收割水稻（無人機照片）。(圖片來源:新華社) 中評社北京12月31日電／據新華社報導，中央農村工作會議12月29日至30日在北京召開。習近平總書記對做好“三農”工作作出重要指示，指出2026年是“十五五”開局之年，做好“三農”工作至關重要。



在“夯實基礎、全面發力”的關鍵時期，“三農”向好，底盤夯實，全局主動。這次重要會議部署了哪些重點任務？做好明年“三農”工作，應把握哪些關鍵點？



錨定農業農村現代化總目標



習近平總書記強調，錨定農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合發展。



“錨定農業農村現代化總目標，是深刻把握我國現代化建設規律作出的重大判斷，體現了黨中央對新時代新征程農業農村發展形勢和戰略地位的深刻認識。”中國社科院學部委員、農村發展研究所原所長魏後凱說。



回望“十四五”，14億多人的飯碗端得更牢，脫貧攻堅成果進一步鞏固拓展，農民生活更加富裕富足，“三農”工作為推動經濟社會高質量發展提供了有力支撐。



全面建設社會主義現代化國家，基礎在“三農”，短板和潛力也在“三農”。



黨的二十屆四中全會對加快農業農村現代化作出戰略部署。中央農村工作會議強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，必須加快建設農業強國。會上討論了《中共中央、國務院關於錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興的意見（討論稿）》。



“從因地制宜發展農業新質生產力，到持續整治提升農村人居環境，再到進一步深化農村改革，會議一系列部署指向推進農業農村現代化，體現了落實農業農村優先發展這一要求。”北京大學現代農學院院長黃季焜說。

