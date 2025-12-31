高鐵快運加速跑　為流動中國注入鮮活動能

貨物在成都雙流西站站台內的傳送系統上平穩流轉。（受訪者供圖）（圖片來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，清晨，一束鮮花從雲南昆明宜良縣的花田里剪下。28小時後，這束花跨越千里，插在了四川成都王女士家里的花瓶中。隨著高鐵快運運力持續釋放，越來越多的包裹“坐”上高鐵，為流動中國注入鮮活動能。



27日上午約10時30分，滿載鮮花與各類貨物的DJ882次高鐵快運動車組列車停靠成都雙流西站。這趟列車自昆明洛羊鎮站發車，以最快250公里的時速飛馳在成昆鐵路上，採取“點對點”直達運輸模式，1127公里的路程僅耗時6小時，便安全高效完成運輸。



自2023年7月起，DJ882次、DJ884/1次列車每日淩晨4時30分左右分別從昆明洛羊鎮站、成都雙流西站雙向始發對開，兩年多來平穩運行從未間斷。“這是全國首列整列裝載快件的高鐵快運列車，如今幾乎每天滿載，單趟發貨量約50噸，開行以來累計發運貨物超600萬件。”成都雙流西站站長張平介紹道。



8節車廂內，川滇好物雙向奔赴、各有特色。從成都發出的貨物以川酒川茶、電子產品、服裝等為主；從昆明駛來的列車則主要運送鮮花、水果等特色產品，其中鮮花快件日運量達7至8噸。“這些鮮花從采摘到送達消費者手中僅需一天多時間，極大保留了鮮度。”中鐵快運股份有限公司成都分公司雙流西站高鐵快運營業部經理彭建輝表示。



為適配貨運需求，列車與車站均完成定制化改造。“本列高鐵快運列車由CRH2A型動車組改造而成，拆除了全列座椅與行李架，加厚地板、加裝監控設備，同時對車廂內壁進行防護處理，全方位保障貨物安全。”張平說。



走進成都雙流西站候車大廳，不見傳統的座椅與安檢口，取而代之的是貨物傳送設備，鮮花等貨物在傳送帶上平穩流轉。