社評：潮平兩岸闊　風正好揚帆

中評社香港1月1日電（評論員 楊流昌）律回春暉漸，萬象啟新元。在這辭舊迎新的溫馨時刻，我們在香港謹向兩岸同胞致以最真摯的新年問候與祝福，向所有為兩岸關係和平發展、國家統一大業傾心奔走、無私奉獻的各界賢達致以最崇高的敬意！



回望2025年，海峽兩岸在歷史迴響中凝聚民族共識，在風雨同舟中攜手前行，每一步足跡都鐫刻著“兩岸一家親”的深情聯結，每一次攜手都印證著國家統一的歷史大勢不可阻擋。過去的一年，兩岸同胞共敘歷史淵源，讓精神紐帶愈發堅韌；共護和平大局，讓發展根基愈發牢固；共話血脈親情，讓同胞情誼愈發醇厚。從共同回望民族過往，築牢精神根基，到堅決抵禦分裂陰霾，捍衛共同家園，兩岸同胞在歲月流轉中，深化著血脈與共的民族認同，也為兩岸關係和平發展，積蓄了不竭的前行力量。



過去的一年，是銘記歷史、凝聚認同的一年。我們共同迎來中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也一同緬懷台灣光復80周年的光輝歲月。從北京天安門廣場的盛大紀念大會，到台北街頭同胞自發冒雨舉行的緬懷集會；從《不屈的寶島 丹心向祖國》史實展的深情回望，到《台灣光復紀念歌》在兩岸的同聲傳唱，兩岸同胞以多樣形式重溫“國土重光、金甌無缺”的歷史時刻，深刻體悟中華民族休戚與共的命運共同體理念。10月25日“台灣光復紀念日”的設立，更以國家名義定格這份歷史榮光，讓“做堂堂正正的中國人”成為越來越多台灣同胞的由衷心聲與驕傲。

