美聯儲官員對貨幣政策預期分歧明顯

中評社北京12月31日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會12月30日公布的12月貨幣政策會議紀要顯示，美聯儲官員對此次會議降息決定並未達成一致，對未來貨幣政策預期也存在明顯分歧。



在12月10日舉行的貨幣政策會議上，美聯儲公開市場委員會以9票贊成、3票反對的結果通過再度降息25個基點的決定。其12名成員中，兩人認為應保持基準利率不變，一人認為降息幅度應擴大至50個基點。



會議紀要顯示，大多數與會官員認為，如果未來通脹如預期回落，進一步降息是合適的。但一些官員認為，此次降息後，應在一段時間內維持利率不變，以讓決策者評估最近貨幣政策對就業市場和經濟活動的延遲影響，並有更多時間建立對通脹向2%目標回落的信心。



會議紀要還顯示，與會官員的總體判斷是，受美國政府加征關稅影響，通脹上行風險依然較高。就業下行風險從2025年年中開始升高，目前也處於高位，就業市場前景仍然存在相當大的不確定性，尤其是在此前聯邦政府“停擺”導致數據發布延遲的情況下。



多名與會官員認為，美聯儲為應對就業下行風險而放鬆貨幣政策的立場是正確的。也有不少官員指出，通脹走高風險正變得根深蒂固，在此情況下進一步降息，將被誤認為決策者對實現2%通脹目標的承諾在降低。



根據會議紀要，所有與會官員均同意，目前沒有預設的貨幣政策路徑，未來政策應根據最新數據、經濟前景和整體風險狀況進行調整。