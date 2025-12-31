印度稱其GDP已超日本　躍居世界第四

中評社北京12月31日電／據新華社報導，印度新聞信息局29日發布的年終經濟評估報告顯示，印度國內生產總值（GDP）當前已超過日本，成為世界第四大經濟體，有望三年內趕超德國。



這篇題為《2025年，印度經濟增長的關鍵之年》的報告寫道，印度是全球增長最快的主要經濟體之一，並具備保持這一勢頭的良好條件。“印度GDP達4.18萬億美元，超過日本成為世界第四大經濟體，且有望在今後兩年半到三年內取代德國，躋身世界前三。到2030年，印度GDP預計將增至7.3萬億美元。”



按法新社說法，這一報告僅為初步估計，官方最終要以2026年發布的年度GDP核算數據為准。



國際貨幣基金組織（IMF）此前預測，到2026年，印度GDP將達4.51萬億美元，日本GDP同期預計為4.46萬億美元，屆時印度將超過日本。



今年8月，美國因印度持續購買俄羅斯原油對其加征巨額關稅，引發外界對印度經濟擔憂，但印度政府對本國經濟前景仍保持樂觀態度。報告說，印度經濟的持續增長，體現了其“在全球貿易持續不確定性下的韌勁”。



不過，從其他一些衡量指標來看，印度經濟前景可能“沒那麼樂觀”。世界銀行數據顯示，2024年印度人均GDP僅為2694美元，為同期日本人均GDP（32487美元）的十二分之一，是德國人均GDP（56103美元）的二十分之一。



報告顯示，印度14億人口中，超過四分之一群體介於10歲至26歲。“作為世界上人口最年輕的國家之一，印度的經濟增長前景取決於其能否創造高質量就業崗位，從而有效吸納不斷增長的勞動力，實現包容性和可持續性增長”。