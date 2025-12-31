戰敗八十年，日本仍未算清歷史賬安全賬

12月25日，民眾在日本東京的自民黨總部大樓前參加抗議活動。（圖源：新華社） 中評社北京12月31日電／人民日報發表評論文章，標題文《戰敗八十年，日本仍未算清歷史賬、安全賬》。



日本不應把高市首相引發的對立當作投機資本，而應借此契機正視歷史，認真思考自身在地區安全中所肩負的責任



今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本必須再次正視自身的對外侵略歷史。新任首相高市早苗在國會答辯被問及台灣問題時，觸及了此前日本政府一貫持謹慎態度的“存亡危機事態”。中方第一時間提出嚴正交涉和強烈抗議，要求日方撤回相關言論，但日方無意撤回，日中關係陷入了近年來的冰點。



高市首相此次言辭越界原因之一是她的政治考量。她不願被指責“與就任前的言論相悖”或“立場軟弱”。但把一切都歸結為“高市色彩”，顯然沒有看到問題的全部。比如，高市首相發表相關言論後，日本社會一些人的反應值得深思：即便日中關係急速降溫，這些人對問題的嚴重程度仍無所察覺。這是為何？



根本症結在於，戰後日本從未正視和反省自身必須承擔的戰爭責任。今年夏天，我為德國某雜誌撰稿時提到：日本人未能對戰爭進行徹底反省的原因在於，戰後不久冷戰迅速拉開帷幕，日本尚未正視自身的戰爭加害行為便被納入西方陣營，從而在陣營對立中獲得“免罪符”。這張“免罪符”嚴重扭曲了日本社會的歷史觀和安全觀。



二戰期間，日本讓亞洲捲入巨大災難，同時也失去了超過300萬同胞，最終得到了什麼？這才是日本該好好算清楚的賬。此次首相答辯，同樣是一筆看不清得失的糊塗賬。近年來，“安全保障”成為日本社會的高頻詞。“安全保障”本應防止戰爭悲劇重演，但在當前日本的相關討論中，焦點卻變成了設定敵人以及增強自身軍事實力。



作為自衛隊最高指揮官，高市首相本應保持冷靜與慎重，防止日本捲入衝突，但現實卻是，高市首相的言行讓日本增加了捲入台海問題的風險。中國方面認為，這是日本首次在台灣問題上表達試圖武力介入的野心，首次對中國發出武力威脅。日本社會有這樣的自我意識嗎？是否意識到了問題的嚴重性？

