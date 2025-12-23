快評：台灣多數民眾不願上戰場　避戰才有和平

中評社快評／台灣《遠見雜誌》週三發布“2026民心動向調查”結果，50.3%民眾認為兩岸五年內可能發生戰爭，63.9%不願自身或家人上戰場；即使兩岸關係緊張，衹有21.8%民眾認為需要購買更多武器，53.9%認為應努力維持兩岸關係良好，將購買武器的錢省下來做建設。



針對相關調查結果，台灣“兩岸政策協會”研究員吳瑟致認為，台灣社會對於兩岸戰爭有一定的危機意識；但超過六成民眾不願意自己和家人上戰場，一來是對戰爭感到恐懼，二來是受部分“疑美論”及“兩岸戰力差距”的輿論影響。



台灣多數民眾不願上戰場，也就是不願為“台獨”而戰。沒有民眾的支持，戰爭打不贏。而備戰等同引戰，避戰才有和平，謀和是唯一選擇。



一年多來，賴當局一再宣稱兩岸互不隸屬、要“備戰來避戰，靠實力達到和平”，不斷加強民防，大購軍備。賴清德昨天在新年講話中再次渲染所謂“中國擴張的野心”及對台灣的威脅，鼓噪“強化‘國防’及安全防衛韌性、全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制”。



國台辦發言人陳斌華昨天針對賴清德講話作出回應，指出賴清德講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈“民主對抗威權”老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其“台獨”立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”。



兩岸實力天差地別，台灣多數民眾又不願上戰場，賴清德的“強化‘國防’及安全防衛韌性、全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制”，是做不到的。“台獨”煽動戰爭無異於以卵擊石，必然敗亡。