張文生：圍島軍演劍指“台獨”　觸線必亡

廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生（資料照） 中評社北京1月1日電（記者 陳思遠）12月29日起，中國人民解放軍東部戰區啟動“正義使命－2025”圍島軍事演習，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等多軍兵種兵力在台島周邊全域鋪開演練。廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生就此對中評社記者表示，此次演習時間點的選擇具有強烈針對性，解放军通過貼近實戰、抵近台島的部署，充分展示了我方強大的威懾力量與實戰能力，倘若“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力不知收斂、繼續挑釁，必將觸達“斬殺線”，難逃覆滅的結局。



張文生表示，此次軍演的時間點選擇具有極強的針對性。島內以賴清德為首的“台獨”勢力頑固堅持分裂立場，肆意散布“台獨”謬論，氣焰囂張；島外方面，日本相關政客暴露介入台海衝突的野心，美國更是批准111億美元對台軍售。在此背景下，軍演反“台獨”、反干涉的目的清晰明確。



張文生認為，歷次軍演代號均傳遞出中國在台灣問題上的嚴正立場，“聯合利劍”“海峽雷霆”等代號意在震懾“台獨”分裂勢力，而此次“正義使命”的代號，更是凸顯推進國家統一、維護主權領土完整是順應人類正義、人民意願與國際道義的必然之舉，反“台獨”、反分裂、反介入，既是國家與民族的使命，也符合國際法準則。



張文生指出，此次軍演呈現出貼近實戰、抵近台島的特點。中國人民解放軍圍島軍演不僅突破台灣所謂“12海里”線，向國際社會清晰宣示中國對台灣的主權與領土管轄權，更動用海軍、陸軍、空軍、火箭軍等多軍兵種力量，構建起綜合性立體式、內線外線一體聯動的戰略部署，充分展示了大陸方強大的威懾力量與實戰能力。他表示，軍演隨時可轉為武裝行動，倘若“台獨”分裂勢力與外部反華勢力不知收斂、繼續挑釁，必將觸達“斬殺線”，最終難逃覆滅的結局。