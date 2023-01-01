王光慈答中評：冰雪掀台青來京熱潮

馬英九基金會執行長王光慈在冰雪季活動現場接受採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月1日電（記者 陳思遠）2025台灣青年京津冀冰雪季活動12月30日在北京八達嶺長城開幕，馬英九基金會執行長王光慈在活動期間接受中評社記者採訪時表示，參訪團首選北京，一方面是時間安排上方便，另一方面則是北京對台灣年輕人有強大吸引力，尤其是冬季冰雪滿足了台灣青年的賞雪、滑雪需求。



王光慈介紹，馬英九基金會從2023年就開始努力推動兩岸青年交流，2024年首個交流團便選定北京，一方面是時間安排上允許，另一方面北京對台灣年輕人很有影響力。



“尤其在這個時候，大家都想來滑雪，‘南方小土豆’在台灣沒法看到什麼雪。”王光慈說，台灣青年接觸冰雪的機會不多，即便想觀賞雪景，也需擠往合歡山、玉山等管制區域，且常因上課、上班等時間衝突無法成行。而北京的冰雪資源豐富，同時也是寒假假期，滿足了台灣青年的滑雪需求。



這份吸引力直接體現在交流團的報名熱度上。王光慈說：“我們2月北京的團一開放報名瞬間秒殺。”因接待容量有限，工作人員不得不勸退部分報名者。參與過的台灣同學反饋體驗極佳，未報名成功的則深感扼腕，不少人早已預約，期待冰雪季活動繼續舉辦，再赴北京之約。



此外，王光慈還談及台灣“首來族”青年赴陸後的思想轉變。她表示，台灣青年因課本內容、資訊壟斷等原因，對大陸多有誤解，常誤以為大陸落後。但經5至7天深度交流後，他們普遍認可大陸發展遠超預期，不少人還會再次赴陸並帶動親友同行，通過親身體驗消除隔閡。



針對小紅書在台遭管制，王光慈指出，小紅書在台不止受到年輕人歡迎，各年齡段民眾都喜歡用，自己也“一用成主顧”，是生活必備工具。對小紅書的管制不僅未能阻止台灣民眾使用，反而讓下載量創新高，這個是無法阻擋的。

