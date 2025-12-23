中評觀察：冰雪之約為兩岸交流注入“暖意”

2025台灣青年京津冀冰雪季活動，台青在體驗滑雪（主辦方供圖） 中評社北京1月8日電（記者 陳思遠）以“雙奧之城 青春之約”為主題的2025台灣青年京津冀冰雪季活動12月30日在北京開幕。據悉，本次冰雪季從2025年12月持續到2026年2月，吸引約2000名兩岸青年參與，其中台灣青年占比達半數，這場跨越海峽的冰雪之約，正成為兩岸民間交流的重要紐帶。



此次台灣青年京津冀冰雪季活動亮點突出。首先，主題吸引力精準，緊扣台灣青年對冰雪體驗的稀缺需求，以“冰雪”這一低政治敏感度的載體搭建交流橋樑，使得活動開放報名即秒殺，形成天然的參與熱潮。其次，活動模式多元且較為深入，突破單一冰雪體驗局限，融入跨年活動、歷史參訪、高校交流、奧運精神分享等豐富內容。同時，活動堅持5至7天的集中參訪安排，讓台青有足夠時間沉浸式感知真實大陸，而非走馬觀花。



冰雪季活動的價值，不僅在於滿足台灣青年的冰雪體驗的需求，更在情感聯結、認知重塑與文化認同三大維度精準發力，為兩岸民間交流注入強勁動能。



其一，消融兩岸青年情感隔閡。冰雪季以低政治敏感度的冰雪體驗、歷史人文參訪活動等為載體，為兩岸青年搭建了平等開放的互動平台，能有效消解心理壁壘。在八達嶺長城零下5攝氏度的嚴寒中，近500名兩岸青年共慶開幕式，同唱《一起向未來》；北京市京源學校與台北靜心高級中學的學生還以“見字如面”回溯十年情誼，字裡行間滿是“我們是一家人”的深情。這份互動溫暖自然、毫無生疏感，只因有十年時間打下情感基礎。正如馬英九基金會執行長王光慈所言：“人生能有幾個十年，兩岸人民之間的情感是不可能切得斷的”，而冰雪季，正是讓這份情感在真實互動中不斷升溫的重要載體。



其二，打破認知壁壘，以親身實踐擊碎不實偏見。長期以來，受島內資訊壟斷影響，不少台灣青年對大陸存在“發展落後”等誤解，甚至出現“大陸高鐵無靠背”的荒誕言論。冰雪季則為台青提供了“用眼睛看、親身感受”的窗口，讓誤解在現實體驗中不攻自破。參與活動的台灣青年也紛紛表示，大陸的發展名不虛傳，甚至比在“小紅書”等網絡上看到的還要好。這種認知落差帶來的強烈反差，讓台灣青年對大陸心生喜愛，並主動在同儕間分享見聞。更重要的是，台青的真實分享形成了“體驗—認同—傳播”的正向循環，他們發布在社交媒體的大陸體驗內容，成為打破資訊封鎖的“民間力量”，帶動更多親友萌生赴陸意願。

