美國專家觀察圍台軍演：船與堡壘對抗是傻瓜

“正義使命-2025”演習中的遠箱火打擊備受關注 東部戰區視頻 中評社華盛頓12月31日電（記者 余東暉）美國軍事專家觀察剛進行的“正義使命－2025”圍台軍演後斷言：中國已經構建強大的堡壘，也在建設精良的海軍。美國如果干預台海衝突，就形同“一艘船若與一座堡壘對抗，那它就是個傻瓜”。在“中國後院”進行的軍事較量，解放軍將處於“極具優勢”的位置。



曾任美國海軍作戰學院教授的“國防優先”亞洲項目主任金來爾（Lyle Goldstein）過去兩天通過中央電視台軍事頻道密切觀察“正義使命－2025”軍演，並通過X平台發表他的觀感。



金來爾注意到遠程火箭炮在此次演習中的重要作用。他認為，憑借這些相對廉價且數量充足的彈藥，解放軍能夠以每天數千甚至數萬枚的火力打擊規模（與俄烏戰爭數百枚的打擊規模相比）向海峽對岸展開火力行動。這種極高的打擊頻率，再加上無人機、巡航導彈、彈道導彈和滑翔炸彈，讓人覺得，全面進攻仍有可能實現，儘管更有可能的選擇是風險更低的封鎖。



中國國防大學教授孟祥青在中央電視台上分析此次演習的一大亮點－－遠箱火實彈射擊。他說：“遠箱火最大的優勢是想怎麼打就怎麼打，想什麼時候打就什麼時候打，想打哪裡就打哪裡。”