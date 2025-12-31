周小柯答中評：軍演是對賴當局的有力震懾

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港1月1日電（記者 盧哲）中國人民解放軍東部戰區於29日開始位台島周邊開展“正義使命－2025”演習。北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯就此接受中評社專訪時表示，與過去幾年的演習對比，此次演習從位置上貼近所謂的“領海基線”，從內容上更為突出聯合作戰實戰能力和區域拒止能力。演習針對的是賴清德當局勾連外部干涉勢力的謀“獨”挑釁，是對賴清德當局的嚴重警告和有力震懾。



12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織“正義使命－2025”演習。周小柯表示，東部戰區選擇在2025年即將結束之際開展“正義使命－2025”演習，具有三方面的基本意涵，體現為三個充分彰顯。



其一，充分彰顯演習的正當性、正義性。2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。此次演習再度充分彰顯出中國人民解放軍堅定捍衛一個中國原則、維護戰後國際秩序的完全正當性和天然正義性。



其二，充分彰顯演習的針對性。當地時間12月17日，美國政府宣布一項總額達111.54億美元的對台軍售，創歷史新高，計劃2026年1月生效。針對美方縱容民進黨當局“以武謀獨”“倚外謀獨”的新的更加瘋狂的挑釁，中國政府絕不可能坐視不理，26號外交部宣布對20家深度參與武裝台灣的美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施，此次演習也是針對島內“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力的勾連謀“獨”行徑。



其三，充分彰顯演習的震懾作用。年末之際的這場演習，也有嚴正警告“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力在2026年及以後不要鋌而走險的意涵，中國人民解放軍具有堅決捍衛國家主權和領土完整、堅決維護國家統一的堅定決心和強大能力，絕不姑息、必將痛擊任何形式的謀“獨”挑釁。