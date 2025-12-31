高市上台後與安保局長會面次數最多

中評社香港12月31日電／共同社報導，日本首相高市早苗10月上任2個月期間會面最多的是負責外交及安保政策綜合協調工作的國家安全保障局長市川惠一，會面次數排名靠前的多為外務省幹部。據分析，除了持續的首腦外交之外，高市涉台答辯引發的日中對立也是背後原因。自民黨幹部並未出現在前十位之中，反映出堪稱官邸主導型“政高黨低”的局面。



上述排名是根據高市就任首相的10月21日至12月21日期間共同社發佈的“追蹤首相”進行的統計。市川的會面次數高達43次，多與外務省事務次官船越健裕（第五位、23次）和亞洲大洋洲局局長金井正彰（第八位、15次）一起。因日中對立而訪華的金井回國後不久，3人也一同與高市會面。



自10月底起在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會等外訪前後，高市多次與外務省幹部等會面。



閣僚中，財務相片山皋月以會面21次位列第一（總排名第六）。除與高市磋商經濟對策外，片山還就2026年度預算案的協調情況進行了彙報。



在官邸支持高市工作的官房長官木原稔（排名第七、17次）、官房副長官尾崎正直（排名第二、33次）、官房副長官佐藤啟（排名第三、29次）也排名靠前。據官邸相關人士稱，還存在“追蹤首相”中未包括的暗中與高市商量的情況，實際會面次數可能更多。



另一方面，自民黨幹部中最多的是幹事長鈴木俊一和稅制調查會長小野寺五典，均為9次，在整體中僅列第12位。政調會長小林鷹之為8次。