中國癌症新藥研發數量全球居首

中評社香港12月31日電／日經新聞報導，2024年，中國企業開展的癌症治療藥物臨床試驗數量連續兩年超過美國，居世界首位。以政府支援為東風，中國企業迅速增強研發能力，與各國企業的合作和專利申請也在增加。在美國擁有生產基地和研究設施的全球製藥企業可能需要調整供應鏈。



如果中國有劃時代的藥物誕生，對全世界的患者來看，會有更多的治療選項。另一方面，製藥是美國的重要產業之一。中國威脅到美國製藥產業全球地位的可能性已經出現。



美國調查公司艾昆緯(IQVIA）的統計顯示，在全球癌症領域的臨床試驗數量中，總部設在中國的企業開展的臨床試驗數量在2024年為896項，約佔全球整體的39%。超過約為32%的美國，居世界首位。遠遠超過歐洲（約20%）和日本（約4%）。



2023年中國（約35%）以微弱優勢首次超過美國（約34%），2024年優勢進一步拉大。2009年中國企業在癌症領域的臨床試驗數量僅佔全球的2%左右。



背後有中國政府的強力支援措施。新藥研究被列為國家重點領域，並投入了充裕的資金和人才。尤其是生物醫藥，成為中國政府2015年提出的產業振興國家計劃“中國製造2025”中指定為對象的主要領域之一。



中國企業正在大量開發最尖端的生物醫藥，如應用諾貝爾生理學或醫學獎獲得者、京都大學特別教授本庶佑研究成果的癌症治療藥物“免疫檢查點抑制劑”, 以及在日本和歐美可能需要數千萬日元治療費用的“CAR-T 細胞療法”。



25%的癌症患者在中國就診



發祥于中國、在瑞士和美國設有基地的全球新興企業百濟神州（BeOne Medicines、英文原名BeiGene、2010年創立）的董事長兼首席執行官（CEO）歐雷強（John V. Oyler）指出，“全球25%的新增癌症患者在中國就診。在推進癌症領域的業務和研究方面，中國的存在是不可缺少的”。



患者人數越多，臨床試驗越容易進行，藥品開發越容易。日本的製藥企業也紛紛與中國企業展開合作。



武田藥品工業於2023年與中國企業簽訂了抗癌藥的授權協議，2025年10月宣佈從中國生物企業以12億美元首付款獲得抗癌藥。武田社長兼CEO克里斯托夫·韋伯(Christophe Weber)指出，“在中國開展研發具有優勢，比如臨床試驗中受試者招募更迅速、成本方面也更具競爭力”。



除日本企業之外，英國製藥企業葛蘭素史克（GSK）也與中國的江蘇恒瑞醫藥簽訂了有關呼吸系統疾病治療藥等12種新藥候選物質的授權協議。美國默克公司與中國翰森製藥集團簽訂了其研發的肥胖症候選治療藥物的授權協議，美國輝瑞公司與三生製藥簽訂了候選抗癌藥的授權協議。



艾昆緯的統計顯示，在2025年上半年，中國製藥企業和全球企業的合作合同發佈了61件。總額達到485億美元，已經超過2024年全年的448億美元。在獲得專利方面，中國也在加快步伐。



以巨大市場為背景這一點非常重要。2024年中國的藥品支出額為1660億美元，佔到全球市場的一成。熟悉藥品行業的波士頓諮詢公司（BCG）的柳本岳史認為，“今後中國肯定會出現‘重磅藥物’（銷售額超過10億美元的藥品）和大型製藥公司”。



艾昆緯調查的所有新藥臨床試驗數的數據顯示，2024年全球5318項臨床試驗中，中國企業的試驗數為1669項，約佔30%，正在接近居首位的美國（1920項、約35%）。英國GlobalData的數據顯示，中國在2024年申請了超過18.8萬項藥品專利，遠遠超過美國的約5.3萬項專利。在研發能力的“品質”方面中國也在提升存在感。



高盛證券7月發佈的報告顯示，2025年1至6月註冊的全球臨床試驗（不包括醫生主導的臨床試驗）數量中，中國超過美國。對於中國的藥物研發，高盛證券表示“這不是暫時的上升，而是結構性的變化”。



銷售僅限於中國國內



目前，全球的藥品銷售排行榜前列還沒有中國企業和源自中國的藥品。這是因為這些藥品大部分都只在中國國內銷售。



藥品要在其他國家的市場上市，需要獲得該國監管機構的批准。前提是在一個國家或涉及多個國家的國際臨床試驗中確認安全性和有效性。



中國企業要邁向全球化，需要保護智慧財產權和確保臨床試驗數據的透明度。與國外企業合作的藥品開發將成為關鍵，但也存在安斯泰來製藥的高層員工在中國被捕並被判處實刑等意外風險。



今後，來自中國的創新藥物有可能在世界範圍內得到應用。如何管理經濟安全和地緣政治風險，需要各國醫療機構和製藥企業採取謹慎的戰略。