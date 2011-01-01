北京市文旅局：跨年活動全域參與、全民共享

北京市文化和旅遊局副局長孫健（中評社 海涵攝） 中評社北京1月1日電（記者 海涵）“鐘鼓齊鳴 京彩啟程”2026北京新年倒計時活動昨晚舉行。活動主辦方、北京市文化和旅遊局副局長孫健在居庸關長城分會場接受記者採訪時介紹，此次跨年活動突出“文化煥新、科技賦能、全城聯動、世界同頻”四大亮點，是一場全域參與、全民共享的跨年盛典。



2026北京新年倒計時活動以“鐘鼓齊鳴 京彩啟程”為主題，跨年夜在大鐘寺敲響永樂大鐘，在居庸關長城進行大型鼓陣演出，完成跨越時空“鐘鼓齊鳴”；此外，朝陽藍色港灣、海淀華熙LIVE·五棵鬆、豐台宛平城、石景山首鋼園、通州灣裡綜合體、大興薈聚購物中心、密雲古北水鎮等地與“鐘鼓齊鳴”現場進行視頻連線互動；石景山游樂園、通州運河西岸等10餘處點位，通過大屏轉播“鐘鼓齊鳴”現場信號，形成跨年夜全域聯動、全城聯歡。



孫健告訴記者，自2011年開始，北京新年倒計時活動已連續成功舉辦十四屆，成為全球各時區迎新年活動的重要內容之一。2026年是“十五五”開局之年，今年的活動以“鐘鼓齊鳴，京彩啟程”為主題，突出“文化煥新、科技賦能、全城聯動、世界同頻”四大亮點，打造一場線上線下全域參與、全民共享的跨年盛典，開啟奮進“十五五”的新征程。



一是文化煥新，彰顯古都底蘊。活動深挖北京千年文脈，以永樂大鐘與長城兩大文化符號為核心，在零點時刻打造“鐘鼓齊鳴”標誌性場景，重現了傳統祈福迎新的儀式感，將傳統文化元素融入跨年體驗，滿足市民對跨年迎新的多元需求。



二是科技賦能，打造視聽盛宴。居庸關長城會場融合AR技術與光影秀，將星宿幻化、萬馬奔騰等傳統文化意象融入長城夜景，讓新年祝福更具視覺感染力和國際傳播力。

