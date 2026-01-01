且十：大陸軍演不存在打臉蔣萬安的問題

台北市長蔣萬安 中評社香港1月4日電（作者 且十）台北市長蔣萬安12月28日“快閃”上海參加雙城論壇後，30日下午前往台北市議會，在議長戴錫欽陪同下，給正在審查市府預算的民政、財政、教育、交通、警政衛生、公務等六個委員會送水果，感謝議員審查的辛勞。



在民政委員會，主持會議的民進黨議員許淑華追著責問蔣萬安，為何去了上海雙城論壇，中國（大陸）馬上軍演？質疑蔣萬安才赴上海參加雙城論壇返台，解放軍東部戰區就宣布“正義使命－2025”軍事演習，這演習是蔣萬安帶回來的，是在打“蔣萬安的臉”。



兩岸都知道民進黨人能搞事，凡事都能“甩鍋”別的政黨，這可真的不是吹的。賴清德上台僅一年半，大陸圍島軍演已經是第四次，這次終於找到一個“背鍋俠”，剛剛在上海說“接觸比抵觸好、對話比對抗好、瞭解比誤解好、互動比衝突好”的蔣萬安。只是，這個鍋太沉重，蔣萬安這個台北市長背不起。



首先，蔣萬安管不了賴清德。大陸東部戰區“正義使命－－2025”軍事演習，第一個要打擊的當然是賴清德的“台獨”分裂活動，說白了就是針對賴清德。從年初到年末，賴清德挑釁大陸的“台獨”分裂活動就沒有停止過。賴清德這一年就是圍繞“台獨”分裂在做事，一是鬥爭在野，企圖通過大罷免集權，以便更有能力、權力、資源搞“台獨”。二是綁架民眾，企圖通過“全社會韌性”把島內民眾綁在“台獨”戰車上。三是討好美國，送台積電、加碼投資、400億美元買軍火，爭取美國支持。四是攻擊大陸，鼓吹兩岸“互不隸屬”，就在大陸軍演的前一天，賴清德還在嘲笑大陸“力量不夠”。蔣萬安當然是所謂的“中華民國派”，反對賴清德的“台獨”主張，但是，蔣萬安管不了賴清德，只能看著賴清德梗著腦袋去撞南牆。現在，民進黨要把招致大陸打擊的鍋甩給蔣萬安，豈不就是說，賴清德準備讓位了，讓蔣萬安上位來管他？

