胡志勇：美國新國家安全戰略及其地緣影響

特朗普政府日前出台了新版美國《國家安全戰略報告》。 中評社北京1月4日電（評論員 胡志勇）特朗普政府日前出台了新版美國《國家安全戰略報告》，是特朗普第二任期對外政策的集中宣示，為其第二任期的對外戰略與政策做出明確規劃。具有以下幾個主要特色：



一、以經濟為核心，以核心國家利益和西半球地區為優先



新版美國《國家安全戰略報告》是冷戰結束以來美國外交政策理論、特別是國家安全戰略的重大調整，顛覆了美國冷戰以來的全球戰略，主張“不干涉主義”，宣示美國主導全球秩序的時代終結，重新重視拉美地區，加強在拉美的軍事部署，把援助和貿易與對拉美國家關係掛鈎，回歸“門羅主義”以恢復在西半球優勢地位。特朗普實用主義充分體現在新版《國家安全戰略報告》中，標誌著美國全球戰略的收縮，集中凸顯了“以經濟為核心，以核心國家利益和西半球地區為優先”的特朗普特色的“美國優先”政策，其實質是特朗普版“新孤立主義”。



特朗普政府認識到，冷戰後美國的全球投入是一種錯誤的戰略選擇，長期以來的戰略消耗致使美國國力日衰。因此，優先恢復美國國力元氣、在全球實施戰略收縮是特朗普第二個任期的戰略轉型，是其“美國優先”和“以實力求和平”治國理念的邏輯起點。美國內外戰略及政策的唯一目標就是增進美國利益，讓美國利益最大化，停止對與美國利益沒有直接關聯的世界事務的無效分擔或投入，在經濟、軍事、科技等諸多國家競爭力領域繼續主導世界，確保美國在不介入世界事務、不承擔國際負擔的情況下最大化保持全球影響力。

美軍不再無謂地在全世界鋪張投入以贏得所謂的“全球霸權”，而是以美國的切實利益為標準確定軍事應用方案。美軍的戰略收縮不是全面退縮、不再插手地區事務，而是有針對性地收縮，在涉及美國重要利益的西太地區，美國的戰略投入反而有增無減。



新版《國家安全戰略報告》標誌著特朗普的國防政策已經開始由東向西過渡，西半球成為美國“優先戰區”。美國軍事資源向西半球轉移，確保西半球霸權將是美軍的首要職責。



“維護印太地區的自由開放，保障所有關鍵航道的航行自由，並維持安全可靠的供應鏈及關鍵物資獲取渠道”成為美國新版國家安全戰略的核心利益之一，將“印太地區”視為“關鍵的經濟和地緣政治戰場”，希冀在工業、科技和能源領域保持全球領先地位，未來美國對中國周邊地區博弈將趨於激烈。



新版美國《國家安全戰略報告》不再重視價值觀差異，淡化了美國對全球的“領導責任”，經濟被安全化，關稅、出口管制、供應鏈重組等成為美國在地區維持“平衡貿易”的工具。在安全領域，將台海衝突視為“優先事項”、將南海問題視為“印太安全挑戰”，“威懾軍事威脅”仍是美國對外行動的方針，更加強調責任“分攤”甚至“轉移”，更加強調對盟友的“交易性”，盟友將不得不支付更多的“保護費”，增加更多的防衛費用，開放更多軍事基地，以支撐美國對關鍵地緣節點的掌控。



在新版《國家安全戰略報告》中，摒棄“美國永久主導全世界”的目標，不再謀求世界主導地位，將西半球列為美國的首要優先事項，明顯降低了亞洲在美國全球戰略中的地位，大幅調低印度的戰略重要性。新版美國《國家安全戰略報告》關注美國與印度的貿易公平，並要求印度分擔戰略成本。

二、不再將中國列為主要對手



特朗普政府基於現實考量，淡化了中美之間的意識形態分歧。新版《國家安全戰略報告》對華立場趨於溫和，既未將中國直接定位為“最大戰略競爭者”“修正主義國家”“首要威脅”，也未從制度之爭的敘事來標簽化中國。務實地將中國定位為潛在的經濟合作夥伴而非敵對勢力，並提及“期待與中國建立真正互利共贏的經濟關係”。反映了特朗普再度上台執政對中國實力地位的新認識。未來幾年美國對華戰略將圍繞中美兩國在經濟、科技、產供鏈和戰略通道等領域的競爭成為雙邊關係的主軸。



新《戰略》體現了財政部長貝森特的對華政策構想。即：對中國的定位不再強調對抗，而是提出要建立“互利的經貿關係”。特朗普第二個任期推行積極與中國發展經濟，避免與中國形成軍事對抗的政策；但與此同時，對華戰略威懾，以實力拒止代替圍堵對抗仍然是美國國防戰略的重點，美軍持續向亞太投入軍事資源，依靠強大實力對華形成長期有效威懾。



簡而言之，美國將以“一體化威懾”和“高端衝突準備”重塑印太軍事態勢；以“系統性脫鈎”和“精準封鎖”推動關鍵供應鏈對華剝離；以“機構化運作”和“法律化工具”在全球範圍內對抗中國的影響力；最終旨在構建針對中國的“持久競爭優勢”。



台灣問題依然是美國對華國防政策重點，“台灣在軍事戰略上的重要性”在新版《國家安全戰略報告》中被提及，報告認為：“台灣為美國提供了直接進入“第二島鏈”的通道，從而使東北亞和東南亞地區被劃分為兩個截然不同的區域，通過保持軍事優勢遏制台海衝突，美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為。因此，在特朗普第二任期內，美軍及其盟友針對台海的軍事部署也將更加密集。

三、繼續增強美國在“印太地區”軍事存在



東半球的軍事資源將進一步向亞太聚焦。美國及其盟友應“在印太地區部署足夠強大的力量，以制衡中國日益增長的實力”，並要確保美軍“能夠在必要時沿著第一島鏈和整個印太地區投射持續作戰能力”。12月7日發布的國會兩院協調版2026財年《國防授權法案》中已經充分體現了特朗普政府聚焦亞太的國防政策。法案計劃擴大“太平洋威懾計劃”範圍，以增強美國在“印太地區”軍事存在；撥款10億美元，全力支持“台灣安全合作計劃”，以增強台灣地區防禦能力；批准15億美元重要軍事項目建設，強化“印太地區”後勤保障能力；擴大與澳大利亞、日本和菲律賓在基地建設、情報共享、指揮控制及軍事演習方面的合作，等等。



新版《國家安全戰略》罕見地將矛頭集中指向歐洲盟友，報告對歐洲措辭嚴厲，這一戰略的出台令西方聯盟面臨前所未有的裂痕。面對美國政策的根本性變化，歐洲不得不在屈從與自主之間迅速做出選擇。

