喜迎新年　北京跨年夜演員觀眾熱情似火

觀眾齊聲高歌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月1日電（記者 海涵）深冬的居庸關長城，氣溫低至零下七度，2026北京新年夜倒計時活動昨晚在此舉行。倒計時活動正式開始前，歌曲串燒、經典京劇的旋律在長城上空回蕩，演員與觀眾隨樂聲搖擺、齊聲高歌，滾燙的熱情化作暖流，驅散了冬夜的寒意。



2026北京新年倒計時活動以“鐘鼓齊鳴 京彩啟程”為主題，跨年夜在大鐘寺敲響永樂大鐘，在居庸關長城進行大型鼓陣演出，完成跨越時空“鐘鼓齊鳴”；此外，朝陽藍色港灣、海淀華熙LIVE·五棵鬆、豐台宛平城、石景山首鋼園、通州灣裡綜合體、大興薈聚購物中心、密雲古北水鎮等地與“鐘鼓齊鳴”現場進行視頻連線互動；石景山游樂園、通州運河西岸等10餘處點位，通過大屏轉播“鐘鼓齊鳴”現場信號，形成跨年夜全域聯動、全城聯歡。



來自北京信息科技大學的王同學是合唱節目《勢不可擋》的演員之一。她分享，這個節目是通過歌聲與舞蹈表達祖國面對各種困難時勢不可擋的精神，也展示出青年人昂揚向上的精神風貌。在對歌曲的演繹中，她也更加深刻地感受到國家的強大。



“幸福感爆棚！”參加鼓陣表演的一位鼓手激動不已。他告訴記者，在居庸關長城分會場上演擊鼓表演感到非常自豪。鼓陣的呼聲與大鐘寺的108聲鐘響相呼應。此次鼓陣表演氣勢宏偉，為了讓這場演出呈現出最佳效果，他們訓練了一月有餘。



現場參與新年夜倒計時的觀眾同樣心潮澎湃。中國礦業大學大學的方同學感慨，北京新年倒計時活動令人震撼，能在長城腳下跨年更是難得。長城是中華民族的歷史見證，在此見證這一派欣欣向榮的景象，看到中外友人齊聚高歌、共迎新年，深切為生於這片土地倍感自豪。

