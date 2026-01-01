跨年倒數燈光璀璨 香港“靚”迎2026

“香港跨年倒數”活動於在中環遮打道行人專用區進行（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月1日電（記者 盧哲）“新的一年即將來臨，讓我們一起倒數……十！九！……”



2025年12月31日晚，由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的“香港跨年倒數”活動於在中環遮打道行人專用區進行，活動以“新希望、新開始”為主題，伴有精彩演出及燈光匯演。市民及來自世界各地的遊客一起倒數，迎接2026年的到來。



活動從當晚23時28分開始。位於皇后像廣場一側的精巧的舞台上，由兒童合唱團的歌聲拉開序幕。在本地歌手現場獻唱後，來自澳洲的國際殿堂級組合Air Supply亮相，全場合唱了多首經典曲目。



23時58分，在主禮嘉賓的共同啟動下，全場進入倒計時。八幢參與“光影匯•中環”的地標——包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈——外牆也出現巨型倒數時鐘及光影圖案。



全場在璀璨的光影中一同倒數，中環區域火樹銀花靚麗耀眼。



五——



2025年，香港在五大領域國際排名躍升，國際競爭力在這一年得到鞏固和增強。



這一年，香港在全球金融中心指數中穩居全球第三；世界競爭力排名上升兩位，自2019年以來首次重返全球前三；世界人才排名大幅躍升至全球第四、亞洲第一；持續被評為世界最自由經濟體；同時在全球百大觀光城市指數中，國際旅客到訪量位列全球第二。