北京鐘鼓齊鳴迎新年　烈士後人現場敲鐘

2026北京新年倒計時活動居庸關長城會場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月1日電（記者 海涵）星宿流轉映雄關，鼓陣鏗鏘震京華。昨夜，千年居庸關長城被現代光影科技點亮，古今交融的視聽盛宴承載著中華兒女對新年的美好期許，2026北京新年倒計時盛典在此啟幕。



2025年12月31日晚，北京迎來璀璨跨年夜。萬眾企盼中，居庸關長城、大鐘寺古鐘博物館聯動7個視頻連線點位同步開啟新年倒計時。“10、9……3、2、1”，2026年在全城歡呼聲中到來。



2026北京新年倒計時活動由北京市文化和旅遊局主辦、北京廣播電視台承辦，以“鐘鼓齊鳴，京彩啟程”為主題，緊扣“文化煥新、科技賦能、全城聯動、世界同頻”四大核心亮點，串聯歷史文化地標與現代都市商圈，打造了一場線上線下全域覆蓋、全民參與共享的跨年文化盛宴，為“十五五”開局之年奏響奮進序曲。



中評社記者在居庸關長城分會場見證了這場辭舊迎新年度盛典。當晚23時30分，活動正式拉開帷幕，流行歌曲串燒活力開唱，經典京劇選段韵味悠長，歌手劉若英遠程送來新年祝福，現場氛圍持續升溫，歡呼聲此起彼伏。零點鐘聲臨近，“鐘鼓齊鳴”環節將盛典推向最高潮。伴隨鼓聲陣陣，大屏幕上萬馬奔騰的壯闊景象與“馬”字六種傳統寫法輪番呈現，盡顯中華文化的源遠流長與博大精深。



與此同時，大鐘寺古鐘博物館內，72位來自各行各業的代表齊聚永樂大鐘前，在零點時刻共同敲響這口距今600年的傳世古鐘。辭舊迎新鳴鐘108響，寓意涵蓋一年十二月、二十四節氣、七十二物候，聲聲渾厚綿長，承載著國泰民安、歲歲安康的美好祈願。永樂大鐘鐘聲穿越時空、回蕩京城，居庸關長城鼓陣應聲齊擂，鐘鼓和鳴震徹寰宇，共同迎接2026年的到來。

