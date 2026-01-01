】 【打 印】 
美國制裁四間在委內瑞拉石油領域營運的公司
http://www.CRNTT.com   2026-01-01 10:31:10


　　中評社香港1月1日電／美國政府進一步向委內瑞拉總統馬杜羅施壓，宣布制裁四間在委內瑞拉石油領域營運的公司及相關運油輪。

　　香港電台報導，美國財政部表示，被制裁的部分運油輪屬於為委內瑞拉服務的影子船隊，他們持續為馬杜羅的非法毒品恐怖主義政權提供資金。聲明說，參與委內瑞拉石油貿易的各方，將會繼續面臨重大制裁風險。

　　根據委內瑞拉國家能源公司的內部文件和船舶追蹤信息，被制裁的其中三艘運油輪，過去一年曾經向亞洲和加勒比海地區運輸委內瑞拉原油或燃料。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：