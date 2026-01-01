以媒：索馬里蘭當局領導人擬正式訪問以色列

中評社香港1月1日電／據以色列媒體12月31日報導，以色列承認索馬里蘭後，該地區當局領導人阿卜迪拉赫曼·穆罕默德·阿卜杜拉希正計劃於近期“正式訪問”以色列。



以色列公共廣播公司報導，阿卜杜拉希此行將簽署索馬里蘭地區加入美國推動阿拉伯國家與以色列關係正常化的“亞伯拉罕協議”，並與以方簽署一系列“雙邊協議”。阿卜杜拉希已於10月秘密訪問以色列。



新華社報導，索馬里蘭地區位於索馬里北部，20世紀90年代自行宣佈脫離索馬里“獨立”，但未得到國際社會承認。以色列12月26日正式承認索馬里蘭為“獨立主權國家”並簽署協議“建立外交關係”。索馬里和埃及、土耳其等國家，非洲聯盟、阿拉伯國家聯盟等國際組織以及聯合國安理會絕大多數成員對此表示反對或譴責，美國則替以色列辯護。



索馬里總統馬哈茂德12月27日在社交媒體發文說，以色列總理內塔尼亞胡承認索馬里北部部分地區的行為違反國際法，是對索馬里內部事務的干涉。馬哈茂德12月30日在接受卡塔爾半島電視台專訪時表示，索馬里蘭地區為換取以方承認，同意三個條件，一是接收以方欲從加沙地帶強制遷出的巴勒斯坦民眾，二是允許以色列在亞丁灣沿岸建立一處軍事基地，三是加入“亞伯拉罕協議”。