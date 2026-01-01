台灣少子化問題嚴重　名醫：10萬人保衛戰

中評社台北1月1日電／元旦寶寶榮景雖已不復見，但台中茂盛醫院1日早上迎來4位寶寶，其中1對夫妻努力17年終於圓夢。茂盛醫院院長李茂盛示警說，2025年1至11月新生兒總數僅9萬8785人，還不足10萬人，比2024年13萬人少2萬多人，預測今年恐有“10萬人保衛戰”要打。



據《中時新聞網》報導，台中茂盛醫院上午迎來4位元旦寶寶，分別於7：59剖腹生下2940公克重試管小女娃，夫妻倆等了17年終於圓夢；接著8：46陳小姐自然產下3000公克重男寶寶；9：29、9：31分別由楊小姐產下2640公克、2240公克試管龍鳳胎姐弟。目前尚有1名自然產孕婦分娩中及2位孕婦等待剖腹產。



“內政部”公布2025年11月戶口統計，出生數7946人，截至11月底，新生兒總數僅有9萬8785人，還不足10萬人，顯示台灣少子化問題非常嚴重，不但無法超越2024年13萬4856人，且生育率全世界倒數第1名。



李茂盛示警說，2025年新生兒總數恐低於11萬人，比2024年的13萬人還少2萬人，又創歷史新低，預測新的一年出生數將有一場“10萬人保衛戰”要打。



李茂盛提到，截至2026年11月底，台灣人口總數為2330萬6085人，與上年同月比較減少9萬6710人，其中出生數為7946人，死亡數為1萬4771人，“生不如死”已連續6年，尤其65歲以上人口占比近2成（19.99%），符合超高齡社會的定義。



李茂盛提到，台灣多年來“生不如死”原因為高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育環境成本高、社會觀念轉變為不婚不生、非婚生子女比例過低等，需要“行政院”跨部會整合，提供全方位支持，讓民眾生得起、養得起。