殲-20飛越恆春上空沒偵查到？張延廷爆真相

中評社台北1月1日電／解放軍“正義使命-2025”軍演落幕，這幾天釋出更多空拍畫面，從台北101大樓，再到恆春上空的殲-20同框。前空軍副司令張延廷對此表示，我們沒有量子雷達，所以抓不到殲-20，比如殲-20來多少架次？距離台灣最近多少海浬？



據《中時新聞網》報導，主持人周玉琴昨(上月31日)在中天《頭條開講》節目中表示，解放軍有提到殲-20，我們都有鎖定殲-16、空警-500，但“我方”沒有鎖定殲-20，到底是不是看不到？不然為什麼不公布、不鎖定？張延廷回應表示，我們因為沒有量子雷達，衹有飛機用的相位陣列雷達，也就是都蔔勒雷達。都蔔勒雷達平常時是抓非匿蹤戰機，但抓不到匿蹤戰機，所以殲-20我們是抓不到的，如果抓得到，我們就已經公告了，所以沒有辦法，比如殲-20來多少架次？距離台灣最近多少海浬？我們並不知道。



張延廷接著表示，IRST紅外線夾艙是專門抓熱源，但是抓熱源，距離要近，距離遠，熱源感應不到。問題是我們雷達沒看到殲-20，那就要搭配米波雷達，米波雷達感應到好像有匿蹤戰機出現，這時候IRST再出動。米波雷達可以知道有匿蹤戰機在附近，但是不知道在哪裡，這時就要依靠IRST，所以兩種要搭配，光是依靠一種是沒有辦法抓到殲-20的。



張延廷指出，最重要的是希望有量子雷達，到現在為止，我們抓不到殲-20。