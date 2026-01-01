賴喊話藍白幹正事　白營：明知少數為何大罷免

中評社台北1月1日電／賴清德1日發表元旦談話，談到藍白提彈劾“總統”議題，賴表示藍白“立委”席次未達三分之二，根本是浪費時間，呼籲把時間用來審查總預算跟“國防”特別預算。對此，民眾黨“立院”黨團主任陳智菡批評，此話原句送給賴清德，為何明知是少數“總統”，還要浪費“國家”社會資源搞大罷免？明知缺能源卻用意識形態搞“非核家園”？請賴清德幹點正事。



據《中時新聞網》報導，民眾黨主席、“立委”黃國昌上午出席新北市升旗典禮受訪時批，要談浪費時間，賴清德指揮大罷免，撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年，最後搞到32比0，賴清德要不要跟台灣人民道歉？他表示，賴清德可能忘記了他的民主前輩蘇貞昌說過的話，蘇貞昌說，當“總統”“毀憲”亂政的時候，“國會”該做的事情就是發動彈劾程序，怎麼2013年蘇貞昌講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨的。



黃國昌問，當初民主進步黨在貞昌主席的帶領之下，針對毀憲、亂政的行為要發動彈劾程序的時候，那個時候民進黨好像不要說3分之2，連2分之1都不到，所以現在賴清德是連“中華民國憲法”基本的“憲政”精神全部都忘記了嗎？



黃國昌痛批，更何況，如果賴清德要談浪費時間的話，請賴清德好好回覆，在2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0，請問是哪一個政黨？連柯建銘都坦白的講，整個大罷免的程序，從頭到尾在背後指揮的就是賴清德，賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？