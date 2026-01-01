啟動台南市鐵馬行動　陳亭妃：所有民調都領先

中評社台北1月1日電／民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，“立委”陳亭妃1日啟動“行動政府・行動正能量”鐵馬行動，將一路騎遍全市37個行政區直到11日，親自走進基層向鄉親拜託。陳亭妃還表示，所有的攻擊、抹黑，她都當成考驗，人民是她的最大資源，如果沒有大家的支持陪伴，她無法走到今天。目前所有的民調她都一路領先，希望大家一起陪她走完初選最重要的一哩路。



據《中時新聞網》報導，今天上午陳亭妃在眾多支持者自發到場相挺下，從永華市政中心出發。現場支持群眾熱情簇擁，“凍蒜！”聲不絕於耳，氣氛高昂熱烈。陳亭妃強調，這趟鐵馬行動不是形式，而是她長年堅持的“行動政府”精神延伸，將以最踏實的方式，把政策與關心真正帶到人民身邊。她也呼籲鄉親在12、13、14日的民調期間，“守住電話、守住陳亭妃”，用人民的力量守護台南的未來。



陳亭妃認為，從1月1日到1月11日有幾個不同含義，一是“11111”代表她27年來就是苦幹實幹、一步一腳印；二是不論是媒體公布的數波民調或是她們自己的內參民調，陳亭妃都是站在一路領先的位置。



陳亭妃宣布，1月1日至1月11日的鐵馬大串連行動，將橫跨台南37區，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓鄉親隨時掌握她的鐵馬行程。