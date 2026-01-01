中評社香港1月1日電／1月1日，經過168小時滿功率連續運行考核，位於福建漳州的漳州核電2號機組正式投入商業運行，標誌著“華龍一號”漳州核電一期工程全面建成投產。



新華社報導，漳州核電由中核集團旗下中國核電投資控股，是“華龍一號”批量化建設的始發地，也是全球最大的“華龍一號”核電基地，規劃建設6台“華龍一號”核電機組。目前，漳州核電1、2號機組已投入商業運行，其中，1號機組已發電102億度；3、4號機組處於土建安裝階段；5、6號機組正在扎實推進前期工作。基地全面建成後，預計每年可提供約600億度清潔電能，能夠有效優化福建省“北電南送”的電力格局。



“華龍一號”是中國研發設計的具有完整自主知識產權的三代壓水堆核電技術，對於中國實現由核電大國向核電強國的歷史性跨越具有重要意義。單台“華龍一號”核電機組年發電量可達100億度，可減少二氧化碳排放約816萬噸，相當於每年減少標準煤消耗超300萬噸。目前，“華龍一號”已成為全球在運、核准在建機組總數最多的三代核電技術。



“在‘華龍一號’批量化建設過程中，我們積累了大量成熟的建設和運行經驗，通過充分運用經驗反饋並不斷優化升級，漳州核電二期工程正朝著‘一台比一台好’的目標穩步邁進。”中核國電漳州能源有限公司黨委書記、董事長吳元明說。