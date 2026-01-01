韓2025年出口同比增3.8%刷新紀錄

中評社香港1月1日電／韓聯社報道，據南韓產業通商部1日發佈的2025年進出口數據顯示，南韓去年出口總額同比增長3.8%，為7097億美元，刷新2024年創下的歷史最高紀錄。



據統計，半導體出口同比大增22.2%，達到1734億美元，繼前年之後再次刷新歷史峰值，推動整體出口增長；汽車出口增加1.7%，為720億美元，依然刷新最高紀錄；生物醫藥出口增加7.9%，為163億美元，連續兩年保持增勢；船舶、電腦、無線通信設備、農副食品、化粧品、電氣設備出口也均實現增長。相比之下，石油產品出口減少9.6%，為455億美元；石油化工產品減少11.4%，為425億美元；鋼鐵減少9%，為303億美元。



按出口目的地看，去年對華出口額同比減少1.7%，為1308億美元；對美國出口減少3.8%，為1229億美元；對東盟出口增加7.4%，為1225億美元；對歐盟出口增加3%，為701億美元；對獨聯體國家出口增加18.6%，為137億美元。



另外，南韓去年進口額同比減少0.02%，為6317億美元，貿易收支由此實現780億美元順差。



單看去年12月，單月出口額同比增長13.4%，為695.7億美元，刷新單月最高值，並連續第11個月實現增長。其中半導體同比大增43.2%，為207.7億美元，依然刷新單月最高紀錄並連續第10個月保持增長；汽車出口減少1.5%，為59.5億美元。按出口目的地看，12月對華出口增加10.1%，為130億美元；對美出口增加3.8%，為123億美元。



12月進口額增加4.6%，為574億美元，單月貿易收支順差達121.8億美元。